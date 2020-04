„Ich ordne Beschlüsse als skrupellos ein“

Brühl.„Ich kann es nicht fassen“, so Thomas Gaisbauer von der Bürgerinitiative (BI) Geothermie. Zu Zeiten von Corona stelle Umweltminister Franz Untersteller (Bündnis 90/Die Grünen) die politischen Weichen für „die Erprobung einer bislang völlig ineffizienten, gefährlichen und teuren Energiegewinnung aus Tiefengeothermie“, so Gaisbauer in einer Stellungnahme der BI. Während in vielen Firmen die Bänder stillstünden, Kurzarbeit angeordnet sei, Arbeitslosigkeit die Menschen sorge und weltweit eine Rezession drohe, treffe Untersteller in Stuttgart still und leise eine solche „unmoralische Entscheidung und bewilligt dem Landesforschungszentrum Geothermie (LFZG) einen kostspieligen großen Forschungsauftrag“ (wir berichteten).

„Ich ordne diese Beschlüsse schon als skrupellos ein“, so Gaisbauer weiter, zumal die finanziellen Mittel dringend an ganz anderer Stelle benötigt würden, anstatt für die Erforschung einer Energieart, die bisher nur durch negative Vorkommnisse aufgefallen sei, die gemessen an den hohen Investitionskosten keine nennenswerte Leistung bringe, große Risiken berge und in den meisten Statistiken nicht einmal auftauche, so der BI-Sprecher.

Aus den Pannen gelernt?

Bisher hätten zwar sämtliche Geothermie-Betreiber betont, sie hätten aus den Pannen gelernt und seien besser als ihre Mitbewerber, „aber niemand kann uns auch nur ein einziges Geothermie-Kraftwerk nennen, das rund um die Uhr bei Wind und Wetter die versprochene Energieleistung bringt“. Das liege daran, dass gerade Kraftwerke in Wohngebieten aufgrund drohender Seismizität nicht mit der gewünschten Leistung betrieben werden dürften. Wäre dies anders, hätte Untersteller aktuell kaum eine sicher millionenschweren Forschungsauftrag an das LFZG vergeben, mutmaßt die Bürgerinitiative.

Auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck hätte ja früher die für das Brühler Projekt zuständige – und zwischenzeitlich insolvente – Firma Geoenergy stets als äußerst kompetent gelobt, hebt Gaisbauer hervor. Heute stelle er die Firma überraschenderweise als „schlechte Firma“ dar. „Wie passt das zusammen?“, fragt die BI in ihrer Stellungnahme. Da verwundere es auch nicht, dass der Bürgermeister nun in Richtung Großkraftwerk beziehungsweise MVV und EnBW blicke und diese als seriös einstufe, da sie ortsansässig seien.

„Doch auch hier möchten wir dringend davor warnen, sich aufgrund bekannter Anbieter in Sicherheit zu wähnen“, so der BI-Sprecher weiter, „in einer globalen Welt wechseln Investoren und Machtverhältnisse schneller als uns allen lieb ist. Und ehe man sich versieht, steht hinter der heimischen EnBW plötzlich der in Australien gegründete Großaktionär First State Investements oder – wie in Landau geschehen – die IKAV-Gruppe, vertreten durch den Luxemburger Fonds IKAV Invest S.à r.l.“ Die BI mutmaßt, es müsse an den finanziellen Anreizen liegen, dass sich immer mehr ausländische Unternehmen darum rissen, den deutschen Energiemarkt zu erobern.

„Kosten tragen alle Bürger“

Dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau liege beispielsweise der Antrag der Vulcan Energy Resource Pty. Ltd. Palmyra (Australien) auf Erteilung einer bergrechtlichen Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme, Sole und Lithium zu gewerblichen Zwecken im Feld Ortenau vor.

„Die Kosten tragen alle Bürger in Form völlig überhöhter Strompreise“, kritisiert Gaisbauer. Für die BI „unverständlich ist auch, dass gerade grüne Umweltverbände und Politiker sich auf der einen Seite medienwirksam für den Trink- und Grundwasserschutz aussprechen aber andererseits die Tiefengeothermie propagieren“.

„Exemplarisch nennen möchten wir unter anderem Sylvia Pilarsky-Grosch, Landesgeschäftsführerin des BUND Baden-Württemberg, sowie den grünen Landtagsabgeordneten Manfred Kern, der sich beim Thema Entenpfuhl starkmacht“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Alle mahnten sie den Schutz des Grund- und Trinkwassers als oberstes Ziel. „Die steten Gefahren für unser Grundwasser bei der Geothermie aufgrund von Leckagen, wie im Jahr 2014 in Landau geschehen, oder infolge der Behandlung des Reservoirs mit Drücken und tonnenweise Säure, wird ignorieren“, wirft ihnen die BI vor. Selbst der ansonsten um sein Trinkwasser bedachte Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz halte sich neutral zurück.

„Stimulation birgt Risiken“

Die Befürworter würden bei Tiefengeothermie stets den Begriff Fracking vermeiden. Stattdessen werde verharmlosend von hydraulischer Stimulation gesprochen. „Allerdings werden durch Stimulationsarbeiten in einem geothermischen Reservoir Erschütterungen zwangsläufig ausgelöst“, zeigt sich die BI überzeugt. Darauf weisen aus BI-Sicht auch Ingo Sass und Sebastian Homuth von der Technischen Universität Darmstadt in einer Risikoanalyse hin.

„In Brühl kommt zusätzlich noch dazu, dass die Becken des Klärwerks vermutlich schon geringeren Erderschütterungen nicht standhalten werden“, meint BI-Sprecher Gaisbauer, „was das für die Umwelt und unser Trinkwasser bedeutet, müssen wir nicht erwähnen. Unser Schreiben an die Verantwortlichen des Abwasserzweckverbandes zu diesem Thema wurde mit Schweigen beantwortet“, schließt die Stellungnahme der Bürgerinitiative. zg/ras

