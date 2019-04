„Ich wollte nur weinen“

Feuer in Wahrzeichen

Flammen in der Pariser Kathedrale Notre-Dame

In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris war am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Über dem Wahrzeichen waren Flammen und eine riesige Rauchsäule zu sehen. Ein kleiner Spitzturm in der Mitte des Daches stürzte ein.