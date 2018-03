Idylle braucht zum Erhalt eine enorme Pflege

Anzeige

Aus einem schlichten Kiesteich wurde durch hohe ideelle und materielle Investitionen in Tausenden von Arbeitsstunden von den Sportfischern aus Rohrhof ein facettenreiches Biotop geschaffen. Das Bepflanzen des Dammes rund um den See mit verschiedenen Sträuchern und Bäumen wurde in Eigenarbeit durchgeführt. Schilf, Binsen und Seerosen wurden in Flachwasserzonen gepflanzt, in denen eine intakte Vogelwelt zuhause ist. Ein ausgewogener Fischbesatz wird jedes Jahr durch den Verein durchgeführt, damit unter der Oberfläche des idyllischen Sees eine jeweils entsprechende Population von Fischen gehegt und gepflegt werden kann.

Hochwasser bremst Engagement

Damit auch in diesem Sommer wieder Spaziergänger, Naturinteressierte und Angler den See und all seine Vorzüge genießen können, wurden mit dem bereits dritten Einsatz in diesem Frühjahr – die verschiedenen Hochwasser trugen ihren Teil zur Arbeitsbelastung bei – die Pflanzen beschnitten, um Wege und Angelplätze zu erhalten.

„Abschnitt für Abschnitt haben wir uns in den einzelnen Arbeitseinsätzen vorgearbeitet“, erklärt Gewässerwart Martin Boschert das genaue Vorgehen, „so soll durch Sturmschäden nichts mehr auf den Lehrpfad fallen können und Pflanzen, die in Angelplätzen oder auf den Weg wachsen zurückgeschnitten werden.“ Um auch in Zukunft ein Angeln am See des Vereins und einen gefahrlosen Spaziergang auf dem Naturlehrpfad zu ermöglichen, seien diese Arbeiten im Frühjahr zwingend erforderlich.

Was genau alles an Geäst weg muss, wurde in einer Begehung mit der Gemeindeverwaltung besprochen und darf auch nur bis Ende Februar weggeschnitten werden. Danach beginnt die Brutzeit der Vögel und die Setzzeit der übrigen Tiere. Dann dürfen Hecken und Grüninseln im Außenbereich gar nicht mehr geschnitten werden.

Die gesamte Ausrüstung zum Zurückschneiden der Pflanzen stammt aus dem eigenen Besitz des Vereins. Neben dem Rückschnitt fallen bei den Einsätzen den Mitgliedern des Vereins jedoch auch weniger Schöne Dinge auf, beispielsweise wild abgelagerter Müll und rücksichtslos zurückgelassener Hundekot an den Wegen trüben das ansonsten schöne Bild des beliebten Sees der Rohrhofer Angler.

Flut richtet wenig Schaden an

Das vergangene Hochwasser hat zum Glück nur wenig Schaden angerichtet, wie Boschert erzählt: „Es kam nur an wenigen Stellen bis auf die Wege hoch und die Pflanzen und Fische lassen sich davon nicht stören. Allerdings haben wir hier seitdem deutlich mehr Schwarzmeergrundeln, die sind wie ungewolltes Unkraut im Fischbestand und lassen sich nur durch entsprechenden Raubfischbesatz bekämpfen.“

Für den Vorsitzenden Boschert selbst ist der See, in dem das Baden allerdings verboten ist, ein echtes Naherholungsgebiet an dem der 49-Jährige abseits seiner Arbeit an der Hochschule Mannheim entspannen kann.

Die freiwilligen Helfer halten den See mit den verschiedenen Einsätzen die über das Jahr verteilt und fast bei jedem Wetter stattfinden in Schuss.

Der zweite Gewässerwart Udo Sammer schätzt die Kameradschaft, die durch das Angeln und solche Aktionen entsteht. Seit 27 Jahren ist er Mitglied in dem Verein und würde sich, wie alle anderen bei sinkender Mitgliederzahl über jungen Nachwuchs freuen, die ebenso Freude an dem Gewässer haben.

Für Claus Boxheimer (61) bedeutet den Anglersee halten zu können, viel : „An den See zu kommen ist immer ein wunderbares Erlebnis. Wenn man die vielen Tiere beobachtet, wie Eisvögel und Spatzen wird das Angeln manchmal fast zur Nebensache.“

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.02.2018

Zum Thema Brühl: ASV Rohrhof räumt auf