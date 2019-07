„Ihr lernt, um es im Leben leichter zu haben“

Brühl.Nach Wochen des Lernens und der Prüfungsvorbereitung, konnten die 100 Schüler der zehnten Klassen der Marion-Dönhoff-Realschule erleichtert aufatmen – sie haben alle bestanden und nun ihre mittlere Reife in der Tasche. Um das zu feiern, kamen sie am Freitagabend in eleganten Ballkleidern und Anzügen in der geschmückten Festhalle zusammen. Beim Sektempfang im Foyer stießen die glücklichen

...