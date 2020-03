Ihr Rosenkrieg treibt schrillste Blüten

Brühl.Sie sind ein Herz und eine Seele, wie einst Alfred Tetzlaff und seine „dusselige Kuh“ Else Dorothea. Wenn Emmi und Willnowsky am Donnerstag, 12. März, ab 20 Uhr in die Festhalle laden, wird der schönste Rosenkrieg schillernde Blüten treiben. Das Comedypaar, das in Hannover 1200 Zuschauer in die Veranstaltungshalle lockt und in Schmidts Tivoli auf der Hamburger Reeperbahn mehrmals hintereinander vor ausverkauften Rängen spielt, schmeißt sich in seine schickste Schale und führt durch ein opulent inszeniertes Showspektakel.

Seit über 20 Jahren zelebrieren Emmi und Willnowsky die monströseste Hassliebe. „Ja, wir sind verheiratet, aber ich mache keinen Gebrauch davon!“, so stellt Frau Emmi sich und ihren Mann Herrn Willnowsky bei ihren zahlreichen Auftritten gerne vor. Bekanntgeworden sind die beiden in St. Pauli, doch seit ihren ersten großen Erfolgen tourt das Kiez-Kultduo auch durch Deutschland. „So weit im Süden waren wir aber noch nie – bislang war bei Koblenz Schluss für uns“, verrät das Duo. Von Brühl aus wollen sie nun den übrigen Südwesten der Republik erobern.

Gegenseitige Geringschätzung

Video Lokales Emmi und Willnowsky - 04:09 Das Video zeigt einen kurzen Ausschnitt vom Gastspiel von Emmi und Willnowsky im Grammatikoff Duisburg.

Kennengelernt haben sich die ausgebildete Opernsängerin und der klavierspielende russische Spätaussiedler in Steilshoop, einem bezaubernden Stadtteil von Hamburg, in dem eine Autowaschanlage schon als kulturelle Institution gilt. Schnell entwickelten sich vor 23 Jahren die Bühnenfiguren.

Dargestellt werden diese schillernden Figuren von zwei Männern. Der Comedian Christoph Dompke verkörpert schon seit über 20 Jahren die erfolglose, alternde Kammersängerin. Ihr Mann, der mittellose Pianist aus der ehemaligen Sowjetunion, wird von Christian Willner dargestellt, der seine Figur mit genialem Klavierspiel und schlüpfrigen Witzen zum Leben erweckt. Emmi und Willnowsky lassen ihre Frustration regelmäßig aneinander aus und machen sich nicht mal die Mühe, ihre gegenseitige Geringschätzung vor dem Publikum zu verstecken – sie können aber nicht voneinander lassen.

Karten gibt es für 19 bis 25 Euro an der Rathauspforte und zuzüglich Vorverkaufsgebühr im Kundenforum unserer Zeitung.

5x2 Karten gewinnen

Es gibt sie auch kostenlos, wenn man das Glück hat, bei unserer Verlosung zu gewinnen. Wenn Sie das möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Große Liebe“ an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de. Es gibt 5x2 Eintrittskarten. Der Einsendeschluss ist am Montag, 9. März, 12 Uhr. Die Telefonnummer beim Absender nicht vergessen, damit wir Sie informieren können. ras

Info: Ein Video gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

