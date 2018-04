Anzeige

Brühl.Je älter die Menschen werden, desto häufiger treffen sie Krankheiten. In den Wartezimmern der Arztpraxen sind die über 60-Jährigen überrepräsentiert, heißt es in der Einladung zu einer Veranstaltung der Aktionsgruppe 60plus. Gleichzeitig ist man sich dort einig, dass derjenige, der in den Ruhestand geschickt werde, noch lange nicht zum alten Eisen gehöre. „Das ist durch ungezählte und in allen Ländern der Erde geführte Untersuchungen immer wieder bestätigt worden“, sagt der Sprecher der Gruppe, Helmut Mehrer. Und dies ist auch die Überzeugung des Heidelberger Psychologen Professor Dr. Hans Werner Wahl.

Der Direktor des Netzwerks Altersforschung der Universität Heidelberg ermutigt sogar alle Ruheständler, sich „nicht auf die faule Haut zu legen und alle Viere von sich zu strecken“. Stattdessen rät er, vielfältig aktiv zu bleiben – ohne es zu übertreiben. Dem, der heute 65 Jahre alt sei, wären zehn Jahre geschenkt worden. Er habe im Schnitt die Fitness von etwa 55-Jährigen aus der Zeit seiner Eltern.

Ab 60 gehört jeder zu der sich auf 20 Lebensjahre erstreckenden Gruppe der „Jungen Alten“. An sie appelliert der Psychologe, sich durch vielfache Aktivitäten Lebensfreude, Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten.