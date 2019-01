Im Anglersee das neue Jahr begrüßt

Brühl.Das nasskalte Wetter lud nicht unbedingt zum Tauchen ein. Aber gemäß der Redensart „nur die Harten kommen in den Garten“ fanden sich dennoch zehn Wassersportler am und später im Anglersee des ASV 1946 Rohrhof ein, um beim Dreikönigstauchen das neue Jahr zu begrüßen. Unter dem Motto „Tauchen mit Freunden“ konnte der Tauchsportclub (TSC) Neptun auch einige „Lazy Divers“ aus Oberhausen-Rheinhausen zu dem Event begrüßen.

Einige Mitglieder des Clubs waren als Zuschauer gekommen und verfolgten das Schauspiel vom Vereinsgelände aus. An einer warmen Feuerstelle und mit viel Glühwein harrten sie aus, bis auch der letzte Taucher wieder die Seeoberfläche durchstoßen hatte, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Für Unterwasserbilder sei die Sicht nicht optimal gewesen, was wahrscheinlich auch der Grund dafür war, dass eine Kamera verlorenging. Dann stieß auch noch ein schlaftrunkener Karpfen mit einem Taucher zusammen, aber weitere „Unfälle“ wurden nicht mehr verzeichnet.

Wärmen mit Glühwein und Gulasch

Bei sechs Grad Celsius Wassertemperatur erreichte trotz Trockentauchanzug irgendwann die Kälte jede Faser im Körper. Nach einer Stunde unter Wasser hielt es keiner mehr aus. Wieder an Land bekamen die frierenden Taucher von den vielen Helfern einen heißen Glühwein in die Hand gedrückt.

In der aufgeheizten Vereinshütte der Angler durften sich dann die ausgekühlten Sportler und Zuschauer aufwärmen. Die „Lazy Divers“ hatten als Gastgeschenk und zur Stärkung eine Gulaschsuppe mitgebracht, die gemeinsam verspeist wurde. cl

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.01.2019