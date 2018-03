Anzeige

Brühl.Wenn ich Bekannten erzähle, dass ich bei der Freiwilligen Feuerwehr bin, sind die Reaktionen oft ähnlich: Begeisterung und Bewunderung treffen auf Respekt und Neugier. Nicht selten kommt dabei die Frage auf, ob ich denn auch schon mit auf Einsätze fahren würde. Das darf ich aber leider noch nicht. Um an Einsätzen und dem „richtigen Feuerwehrleben“ teilnehmen zu dürfen, muss man mindestens 18 Jahre alt sein und eine Grundausbildung, die „Truppmann I“-Ausbildung, absolviert haben.

Die ist auch sehr wichtig, denn bereits der kleinste Fehler im Einsatz kann fatale Folgen haben. So darf man beispielsweise Fettbrände niemals mit Wasser löschen und ein falsch gebundener Knoten, der sich löst, kann über Leben und Tod entscheiden. Deshalb gilt: Wer die Grundausbildung nicht besteht, darf nicht mit auf Einsätze.

Natürlich war ich vor der Ausbildung mächtig aufgeregt und gespannt, gleichzeitig habe ich mich aber auch gefreut. Gemeinsam mit sieben anderen Brühlern und 15 angehenden Feuerwehrmännern und -frauen aus den Wehren Ketsch, Eppelheim, Oftersheim und Rauenberg, darunter auch „Quereinsteiger“, trat ich die Grundausbildung an, die in diesem Jahr in Brühl stattfand.