Anzeige

Die Freiwillige Feuerwehr Brühl wurde 1900 gegründet. Das Feuerwehrkorps bestand damals aus 64 Mitgliedern. Erster Kommandant war Bürgermeister Albert Eder. 1926 wurde in Rohrhof eine Löschabteilung aufgebaut. 1938 wurde die bis dahin in den Einsätzen verwendete Handkolbenpumpe durch eine moderne Motorspritze ersetzt. Auch ein altes Luftschaumrohr der Marke „Komet“ ist in der kleinen Ausstellung zu sehen. Das Luftschaum-Verfahren geht auf den Berliner Clemens Wagner zurück, der das Strahlrohr 1923 erfand. Dem Löschwasser wird über einen Zumischer ein Schaummittel zugesetzt, Umgebungsluft wird in das Wasser-Schaummittel-Gemisch gesaugt und mit ihm verwirbelt.

Heute verfügt die Feuerwehr Brühl über einen Einsatzleitwagen, drei Löschfahrzeuge, einen Gerätewagen, zwei Mannschaftstransportwagen, ein Mehrzweckboot und ein Trainingsfahrzeug für die Jugendfeuerwehr. 1950 wurde eine Feuerwehrhalle mit Schlauchturm in der Hauptstraße 8 erstellt. 1979 wurde das neue Feuerwehrgerätehaus Am Schrankenbuckel eingeweiht. Damit waren die beiden Löschzüge Brühl und Rohrhof vereint.

Das neueste Löschfahrzeug mit dem Funkrufnamen „Brühl 44“ stammt von 2016. Neben 2400 Litern Wasser führt das Fahrzeug eine moderne Ausrüstung zur technischen Hilfeleistung mit. Die Kreiselpumpe verfügt über eine automatische Regulierung der Wasserzuführung. Das gab es vor 100 Jahren alles noch nicht. An dem alten Rüstwagen in der Ausstellung sind zwei Feuerwehrschläuche aufgewickelt. Die waren seit Mitte des 19. Jahrhunderts innen gummiert, bestanden aber auch schon aus Leder, Hanf, Flachs oder Nylon.

Beim modernen Schlauch ist der innere Gummischlauch von einem Mantel aus Polyesterfasern umwebt. Auch zwei Feuerwehrhelme, eine Axt, verschiedene Strahlrohre und Spritzen sowie ein Brandeimer zeigen die technische Weiterentwicklung der Feuerlöschgeräte und sind in der kleinen Sammlung des Vereins für Heimat- und Brauchtumspflege zu bestaunen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.04.2018