Im Ruhestand leistet er Hilfe bei Integration

Brühl.Die menschliche Anatomie begreifen lernen, ist nicht nur in rein medizischen Berufen relevant. Auch in der Altenpflege muss man sich damit beschäftigen, den Körper, seine Organe und deren Funktionen zu kennen, weil man in der Praxis mit Menschen zu tun hat, deren Körper im Laufe der Zeit nicht mehr so ganz mitmacht.

Deshalb ist es von Vorteil, Verständnis und Wissen in diesen Bereichen

...