Im Schatten der Kirche

Brühl.Spaß rund um den Kirchturm der Schutzengelkirche ist am Sonntag und Montag, 7. und 8. Juli, in Brühl angesagt. Dann findet das Pfarrfest rund um das katholische Gotteshaus in der Hauptstraße statt. Die Organisatoren erwarten wieder zahlreiche Besucher.

An beiden Festtagen sorgen Chöre und Gruppierungen für Stimmung. Für den Sonntag haben sich das Jugendblasorchester des Musikvereins – Bläserakademie, der Spielmannszug der Feuerwehr und die Band „BlackSoxx“ angekündigt. Zudem gibt es von 13 bis 16 Uhr eine Spielstraße im Kindergarten St. Bernhard.

Der Festmontag startet um 14.30 Uhr mit dem Programm des katholischen Altenwerkes und am Abend gastiert die Sängereinheit auf der Pfarrfestbühne. Zum Abschluss wird DJ Heinz Tippl für Stimmung und gute Laune sorgen. ras

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.07.2019