Brühl.Die fünfte Brühler und Rohrhofer Hobbykünstlerausstellung in der Villa Meixner wird in der Zeit vom Freitag, 14., bis Sonntag, 30. September, einen sehr guten Einblick in die vielfältige Kulturszene der Hufeisengemeinde geben. Die Vernissage zur fünften Auflage ist für Freitag, 14. September, um 19 Uhr vorgesehen.

Insgesamt gingen 15 Bewerbungen für die Ausstellung ein. Eine fachkundige Jury nahm sich des künstlerischen Schaffens intensiv an und begutachtete die Bewerbungen. Letztlich entschied sich die Jury für Ute Apfels Malerei, die Malerei, Zeichnungen und Kunstmöbel von Karl-Heinz Monshausen, die Gemälde von Wolfgang Reich sowie für die Werke der Malerin Annette Rohr-Schultz.

Mit diesem bunten Querschnitt zeige sich das künstlerische Schaffen in unterschiedlichen Stilrichtungen und Motiven. Die Ausstellung gebe einen guten Einblick in die vielfältige Kulturszene der Hufeisengemeinde, war sich die Jury sicher.

Im Werk von Ute Apfel ist verarbeitet, dass in der Natur Kraft und Vergänglichkeit sehr nah beieinander liegen. Der Mensch greife permanent in die Natur ein, beute sie aus, verändere und zerstöre sie, sagt die Künstlerin. Im Werk von Ute Apfel wurden zusammengetragene Natur-Fragmente neu angeordnet und gestaltet und entziehen sich der Zerstörung dauerhaft.

Malerei und Skulpturen

Karl-Heinz Monshausens gegenständliche Malerei und Zeichnungen befinden sich thematisch im Spannungsfeld von Mensch, Natur und Technik. Der Künstler lässt aber auch Plastiken und Skulpturen sowie Kunstmöbel im Stil der Roentgen-Manufaktur sowie Möbelunikate in modernem Design für sich sprechen.

Annette Rohr-Schultz liebt es dagegen, mit Farben zu spielen, sich dadurch eröffnende Perspektiven umzusetzen und Gewöhnliches in Außergewöhnliches zu wandeln – vergleichbar mit Realität und Traum. zg

