Im Steffi-Graf-Park gilt Maskenpflicht

Großbaustelle

Untergrund birgt keine Geheimnisse

Fangen wir doch mal positiv an: Ein Vierundzwanzigstel ist schon geschafft! Oder anders ausgedrückt: Von den zwei Jahren Bauzeit, die die Sanierung der Oberen Hauptstraße in Anspruch nimmt, ist der erste Monat am Mittwoch vorüber ...