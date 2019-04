Im „Strampelpeter“ wird Aktionstag vorbereitet

Brühl.Das Programm für das „Stadtradeln“ 2019 füllt sich: Zusätzlich zur „Auftaktradtour mit dem Bürgermeister und dem Gemeinderat“ am Sonntag, 19. Mai, zu der die Bevölkerung eingeladen ist, findet am Samstag, 25. Mai, von 10 bis 16 Uhr im örtlichen Fahrradladen „Strampelpeter“ ein Rad-Aktionstag statt. Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen folgen noch, teilt die Gemeinde in einer Presseinformation mit.

Die internationale Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses findet dieses Jahr zum 12. Mal statt, bei dem das Klima-Bündnis erneut die fahrradaktivsten Kommunen sucht und auszeichnet. Auch Brühl ist mit 34 weiteren Kommunen wieder dabei und freut sich über jeden Radler, der innerhalb des Aktionszeitraums vom 18. Mai bis 7. Juni alleine oder im Team so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurücklegt, um einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs zu leisten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.04.2019