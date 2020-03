Im Wilden Westen sagt man „Yeah“

Brühl.Cowboy Klaus, der nicht so wild ist wie andere Cowboys, macht sich auf den Weg von seiner Farm „Kleines Glück“ in die Stadt, um seine Oma an der Postkutsche abzuholen. Es wird dunkel und der vertraute Kaktuswald steckt auf einmal voller bedrohlicher Schatten. Überall lauern Gefahren und dann ist da noch der fiese Fränk, der in der Gegend sein Unwesen treibt.

Als Michael Hain, der aus dem Buch „Cowboy Klaus und der fiese Fränk“ vorliest, die Schüler der Jahnschule mit auf eine Abenteuerreise durch den Wilden Westen nimmt, zeigen sich diese hellauf begeistert. Wichtiges Gebot zum Anfang: „Im Wilden Westen sagt man nicht ,Ja’, sondern ganz cool ,Yeah’.“

Bevor die Reise aber losgehen kann, muss geklärt werden, „wo eigentlich Westen liegt?“. Hier sind sich die Schüler nicht sicher. Ein Kind ist überzeugt „Westen liegt überall“, das andere meint „Westen liegt doch nur in den Bergen“. Beim Blick auf die riesige Weltkarte hat Schüler Emilian erst Probleme Deutschland zu finden, doch mit der Hilfe von Hain und einem „Zauberstab“ werden beide schnell fündig. Dass Deutschland im Vergleich zur Welt „so klein ist“, sorgt für großes Erstaunen bei den Schülern.

Nach einigen geografischen Fakten, dazu gehört auch, dass die Erde keine Scheibe ist, „sondern eine Kugel“, wie die Kinder im Chor rufen, folgt noch etwas Geschichte. Viele wissen, dass es Christoph Kolumbus war, der vor vielen Jahren Amerika entdeckt hat. Als Hain nachmacht, was für ein Seegang wohl auf dem Schiff geherrscht haben muss, fangen viele der Schüler an zu lachen. Die Reise in den Westen wird zu einer Reise in den Wilden Westen mit all den Cowboys und Cowgirls, die einen dort erwarten. Und natürlich gibt es auch im Wilden Westen Polizisten, die sogenannten Sheriffs. Lässig begrüßt Hain nun als Sheriff verkleidet mit Halstuch, Cowboyhut, Brille und Steckenpferd „Rosi“ die Kinder. „Peace“, sagt er. An der Echtheit des Sheriffs hat der siebenjährige Kuno aber von Anfang an Zweifel, wie er im Nachhinein erzählt: „Ich glaube, er ist kein richtiger Sheriff gewesen, weil Sheriffs immer einen goldenen Stern haben und keinen schwarzen.“

Verschiedene Rollen

Als gefragt wird, wer die Rolle des Cowboy Klaus spielen möchte, ist bei den Schülern kein Halten mehr und viele melden sich – die Wahl fällt auf Santino. Er bekommt eine Weste, ein Halstuch und eine „Pistole“, die er aber natürlich „nur im absoluten Notfall und nur zur eigenen Verteidigung“ verwenden darf. Als er Cowboy Klaus zeigen will, wie man im Notfall abdrückt, wird der Sheriff selbst getroffen. „Klaus, sehe ich aus wie ein Notfall?“, fragt er entsetzt. Diese Situation findet der siebenjährige Jonathan „am witzigsten“, wie er berichtet.

Der Postbote wird vom Zweitklässler Jamie gespielt und auch er bekommt die passende Kleidung für seine Rolle. Als er aber ohne ein Pferd „angeritten“ kommt, hat eine Mitschülerin in der ersten Reihe die Idee, das Pferd vom Sheriff zu nehmen. Der Sheriff lässt er sich überzeugen und übergibt seine „Rosi“ an den Postboten.

Dann erfährt Cowboy Klaus, dass er seine Oma abholen muss und macht sich auf den Weg. Hierfür muss er quer durch den Kaktuswald, um zum anderen Ende der Stadt zu gelangen. Die „stacheligen Kakteen“ werden ebenfalls von Schülern dargestellt. Nachdem Cowboy Klaus und der fiese Fränk bereits vor der Poststation aufeinandertreffen und zum Duell bereitstehen, springt plötzlich die Oma aus der Postkutsche. Doch es ist nicht die Oma von Cowboy Klaus, sondern die vom fiesen Fränk. Sie schimpft so sehr, dass Fränk ganz blass wird. Von nun an ist er nicht mehr böse. „Dass die Oma gekommen ist und mit dem fiesen Fränk geschimpft hat“, hat der siebenjährigen Ida am besten gefallen.

Mit eigenem Buch wiederkommen

Christian Sauer, Leiter der Bücherei, hat die Veranstaltung organisiert und findet es „super, wie die Kinder mitgemacht haben. Sie waren sehr lebendig und es soll auf jeden Fall wiederholt werden“. Auch Michael Hain gibt sich zufrieden mit dem Lesetheater. Ab nächstem Jahr wolle er die Kinder auf eine Reise durch seine eigenen Bücher mitnehmen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.03.2020