Immer Knödel für Knödel

Anzeige

Ein großes Thema habe ich gestern am eigenen Leib erfahren: Den Schmetterlingseffekt. Er besagt, dass nicht vorhersehbar ist, in welchem Maß sich beliebig kleine Änderungen der Anfangsbedingungen auf die Entwicklung des kompletten Systems auswirken.

Kurz vor dem Verlassen des Hauses stelle ich fest, dass noch Zeit ist, schnell die Küchenrollen, die ich am Vortag gekauft habe, im Vorratsraum zu deponieren. So stelle ich das Paket ins Regal. Oben auf andere Sachen – in Gedanken schon in der Redaktion. Doch die Rollen holen mich schnell ins Hier und Jetzt zurück, sie rutschen nämlich zur Seite und stoßen gegen einen Marmeladenglasturm. Der fällt um. In Gedanken versunken stelle ich alles wieder auf. Doch ein Glas folgt der Schwerkraft und zerplatzt nach einem Meter Fall auf dem Boden.

Verärgert über meine mangelnde Konzentration auf den Moment, hole ich die Sachen, um die klebrige Masse aufzuwischen. Ich schaue genervt auf die Uhr. In dem Augenblick bohrt sich ein Glassplitter in meinen Finger. Ich war halt nicht achtsam genug. Es blutet. Wo sind die Pflaster? Ich finde eine letztes, hinterlasse aber eine Blutstropfenspur, die ich nun auch noch wegwischen muss. Als ich dann die Haustür hinter mir schließe,, merke ich, dass der Schlüssel noch drinnen liegt. Und natürlich komme ich zur Konferenz zu spät.