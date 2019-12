In den Adventswochen leuchten Glückssterne hell auf

Brühl.Sie ist für die Menschen im Ort ein fester Bestandteil der Adventszeit – die Glückssterne-Aktion des Gewerbevereins. Und so werden die strahlendgelben Glückslose in Sternenform derzeit wieder vielfach für 1 Euro pro Stück in den teilnehmenden Geschäften erworben.

Auf diesen Stern trägt der Kunde seinen Namen, die eigene Adresse und seine Telefonnummer ein, damit man im Fall eines Gewinns schnell benachrichtigt werden kann. Der Stern kommt dann im Geschäft in eine Sammelbox und nach Weihnachten wandern alle Sterne in eine große Lostrommel, aus der im Januar die zahlreichen Gewinner der Aktion gezogen werden. Sie können Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 700 Euro gewinnen, jeweils gestückelt in 25-Euro-Gutscheine.

Diese Gutscheine können später in Brühl und Rohrhof in allen teilnehmenden Geschäften eingelöst werden. Das Praktische ist, dass größeren Gewinnsummen durch die 25-Euro-Stückelung problemlos auch auf verschiedene Geschäfte verteilt werden können.

Im vergangenen Jahr wurde so 1932 Mal Fortuna herausgefordert. Und das freut nicht nur diejenigen, die einen Gutschein gewonnen habe, sondern auch die Verantwortlichen und Begünstigten der Stiftung „Sternenglück für Brühler und Rohrhofer Kinder“. In deren Fonds fließen nämlich die kompletten Einnahmen aus der Lotterie.

Unterstützung innerhalb des Ortes

Sehr viele Kinder der Gemeinden erhielten bereits durch diese Stiftung eine Unterstützung. So wurden Jungen und Mädchen aus finanzschwächeren Familien mit Schulstartergutscheinen und Schulmaterial, aber auch mit Eintrittskarten beispielsweise fürs Schwimmbad, für Sportkurse oder mit Zuschüssen für Klassenfahrten bedacht. Bei der Hilfe geht es nicht nur um Materielles, sondern auch darum, den Kindern die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, das Mitdabeisein zu ermöglichen. Das Angebot setzt da an, wo andere Fördermöglichkeiten nicht greifen. „Wir als Geschäftsleute sind ein Teil von Brühl und wollen uns für unsere Brühler Mitbürger engagieren“, erklärt Stifterin Monika Zoepke.

Außerdem sorgt die Stiftung „Sternenglück“ einmal im Monat für ein gesundes Frühstück für alle Kinder der ersten und zweiten Klasse in der Jahnschule. ras/bh

