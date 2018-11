In den Beruf begleiten

Brühl.Ihre jüngsten Aufgaben stellen die Mitglieder der Aktion 60plus vor Herausforderungen, die sie nicht allein bewältigen können, meint der Sprecher der Gruppe, Helmut Mehrer. Etliche ihrer bisherigen Deutschschüler erlernen inzwischen Berufe, besuchen Gewerbeschulen – „und sind, wie ihre Unterstützer von 60plus überfordert“, bedauert Mehrer. Sprachunterricht allein reiche nicht mehr aus, man brauche in der Gruppe deshalb dringend Fachleute, also Menschen aus der Welt der Technik, die deren Sprachen beherrschen.

„Hochmotivierte, aber überforderte junge Männer brauchen dringend Hilfe, um in der Ausbildung nicht zu scheitern“, urteilt Mehrer, ansonsten wären drei Jahre Integrationsarbeit verloren. Und so appelliert die Gruppe 60plus an Ingenieure, Elektriker oder Mechaniker im Ruhestand, die bereit sind, den Azubis zu helfen. „Wer sich das zutraut, übernimmt eine wertvolle und dankbare Aufgabe“, betont der Gruppensprecher.

Die Mentoren bemühen sich zugleich selbst um eine Erweiterung ihrer Kompetenzen. Zumeist fördern sie, in Abstimmung mit den Lehrern einzelne Schüler. „Auch wenn das wunderbar läuft, spüren sie, dass sie mehr über den Unterricht in den Klassen wissen sollten“, sagt Mehrer. Die Gesellschaft wandele sich und mit ihr das Menschenbild der Bildungspläne. Die Eltern belasteten sich durch Erziehung und Beruf doppelt und stellten höhere Ansprüche, zeigten sich aber auch als motivierbare Partner, so 60plus.

Den Wunsch, über diese Themen mehr zu erfahren, hat die Rektorin der Jahnschule, Juliane Groß, aufgenommen und lädt am Donnerstag, 29. November, zu einer „Information aus erster Hand“ ein. Interessierte sind willkommen. sr

Info: Kontakt: anmeldungen@ brühler-aktion-60-plus.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.11.2018