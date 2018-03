Anzeige

Gestiegener Grundwasserdruck

Tausende Bauern rund um den Stausee profitieren nach Informationen des Konvois zudem auch durch den gestiegenen Grundwasserdruck in ihren Schöpfbrunnen und können so das ganze Jahr über ihre Produkte anpflanzen.

„Der alljährliche Hunger für zigtausende Menschen der Region in der Sahelzone während der Trockenzeit gehört der Vergangenheit an“, freut sich Pflücke. „Viele junge Männer, die wegen der Armut in die gefährlichen Goldminen der Elfenbeinküste geflohen sind, um Geld für die Flucht nach Europa zu verdienen, kamen zu ihren Eltern auf die heimischen Felder zurück – auch eine Erfolgsgeschichte im Kampf gegen Fluchtursachen“, so die Einschätzung des zweiten Vorsitzenden des Konvois der Hoffnung.

Doch Hermann Bauer hatte bei seinem Besuch in Burkina Faso noch einige Trümpfe im Ärmel, heißt es in der Presseerklärung weiter. Durch eine Tropfenbewässerung anstatt des herkömmlichen Gießens oder Bewässern mit Schläuchen, könnte viel Wasser gespart beziehungsweise effizienter genutzt werden.

Außerdem verringere diese Technik auch den Schädlingsbefall an den Pflanzen. Mit geeigneten Schläuchen und Spritzfiltern soll nun mit Unterstützung des „Konvoi der Hoffnung“ ein entsprechendes Versuchsfeld in Komki-Ipala angelegt werden. Eine weitere Verbesserung könne außerdem durch tiefere Pflanzfurchen erzielt werden, ist sich der Experte sicher. Von dieser Arbeit könnte auch das mögliche Projekt in Dourtenga profitieren. Schon jetzt habe sich die Landwirtschaft in der Brühler Partnergemeinde erheblich entwickelt, berichtet die Vorsitzende des Förderkreises Dourtenga, Renate Dvorak, im Gespräch. So habe sich die Anbaufläche deutlich vergrößert.

Konkrete Wünsche geäußert

Und durch Einzäunungen könnte sich auch die Viehhaltung weiter entwickeln. Bisher, so berichtet sie weiter, laufen die Tiere frei herum und werden nur in der Zeit eingepfercht, in der auf den Feldern die Pflanzen sprießen. Denn bisher ist die Ernte trotz Brunnenbau noch eher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Es fehlte in dieser Saison an Wasser – allen bisherigen Brunnenbauprojekten zum Trotz.

Ein Plus bei den Ernten wäre für die Entwicklung des Ortes wichtig, denn die Menschen in Dourtenga leben vorwiegend von der Landwirtschaft. ras/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.02.2018