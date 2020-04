In Videokonferenz Christi Tod gedenken

Brühl/Ketsch.Auch ohne Zusammenkünfte außerhalb der Familie können Christen die Karwoche mit Feiern begehen, teilt die katholische Seelsorgeeinheit Brühl-Ketsch mit und lädt für die Karwoche dazu ein, „mit Ihrem Kreuz zum Kreuz zu kommen“.

Denn jeder, der möchte, möge zum Gebet in die offenen Kirchen kommen und seine persönlichen Fürbitten ans Kreuz bringen. Hierfür ist im Chorraum ein Holzkreuz aufgestellt, an das man die Fürbitten anonym anheften kann. Es können auch Fürbitten in den Pfarrbüros eingeworfen werden. Diese werden dann in der Karfreitagsliturgie aufgegriffen.

Online-Gebet an Gründonnerstag

Zum Online-Abendgebet am Gründonnerstag, 9. April, um 21 Uhr wird gebeten, sich bis Mittwoch, 8. April, um 12 Uhr anzumelden. Wer bei dieser Videokonferenz dabei sein möchte, schreibt eine E-Mail an nathalie.wunderling@kath-bruehl-ketsch.de. Am Karfreitag, 10. April, um 11 Uhr, wird der Jugendkreuzweg „gegangen“ (https://kreuzweg-online.jimdosite.com/). Die Karfreitagsliturgie „live aus dem Pfarrzentrum“ startet um 15 Uhr und findet virtuell per Videokonferenz mit „Zoom“ für zirka eine halbe Stunde statt. Der Beitritt zur Konferenz erfolgt unter www.zoom.us/join und dem Code 547-803-494 oder per Einladung nach einer E-Mail an fabian.frank@kath-bruehl-ketsch.de.

Im Familienkreis sei jeder zu einem eigenen Kreuzweg zu einer der Kirchen, Kapellen oder Wegkreuze eingeladen. Das Gotteslob biete unter Nr. 683 eine Andacht. Ebenfalls regt die Gemeinde am Gründonnerstag zur Teilnahme am Abendmahl und am Karfreitag an der Aktion „Hauskreuz“ an – Infos gibt es unter www.kath-bruehl-ketsch.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2020