Zusammenarbeit vor Ort

BRP kooperiert bei der „Can-Am-Spyder-Ryder-Tour“ mit seinen Can-Am-Vertragshändlern wie dem Inhaber des QJC-Power-Sport-Centers, Jürgen Flaig. Und so stehen er und sein Team den Besuchern des „American Summer“-Festes mit Rat und Tat zur Seite.

So haben interessierte Besucher des Sommerfestes bei QJC die Möglichkeit, ausgefallene Fahrzeuge zu begutachten und die Geselligkeit im Kreise von Gleichgesinnten zu genießen. Für eine entsprechende Bewirtung ist durch das Flaig-Team ebenfalls gesorgt.

So können die Gäste des Sommerfestes den Can-Am-Spyder in einem einzigartigen Ambiente genießen. Neben einer umfangreichen Produkteinweisung, einem Pylonen-Übungs-Parcours und einer geführten Probefahrt können sie die Spyder-Community kennenlernen, die vor Ort nicht nur alle Fragen beantworten kann, sondern auch die Probefahrten begleitet. Die jeweils etwa eineinhalbstündigen Programmelemente bieten damit einen sehr guten Einblick in die Welt des Can-Am- Spyder.

BRP ist Weltmarktführer in Konstruktion, Entwicklung und Herstellung sowie Vertrieb und Vermarktung motorisierter Freizeitfahrzeuge und Antriebssysteme. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Ski-Doo- und Lynx-Schneemobile, Sea-Doo-Jetboote, Geländefahrzeuge und Spyder-Fahrzeuge der Marke Can-Am, Evinrude- und Rotax-Bootsantriebe sowie Rotax-Motoren für Karts, Motorräder und Sportflugzeuge. Ergänzt wird die Produktpalette durch Teile, Zubehör und Bekleidung.

Das Unternehmen hat in über 100 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 4,2 Milliarden kanadischen Dollar, beschäftigt weltweit rund 8700 Mitarbeiter. zg/ras

