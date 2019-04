Ingrid Bruns ist gestorben

Brühl.Ingrid Bruns, die gute Seele der kommunalen Altenbegegnungsstätte, ist tot. Seit fast 40 Jahren war sie im Leitungsteam an der Seite von fünf Leiterinnen dort aktiv, um den Senioren einmal in der Woche ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Damit hat sie diese Einrichtung fast von Anfang an begleitet. Doch Ingrid Bruns wollte nie im Mittelpunkt stehen. Die bescheidene Frau meisterte ihre große Arbeit eher im Hintergrund, stand lieber mindestens in der zweiten Reihe.

Die Familie beschreibt Ingrind Bruns als herzensgute Frau und hat damit sicherlich eine der prägend-sten Formulierungen für die Verstorbene gefunden. Ihre Wegbegleiter bei der Altenbegegnungsstätte heben das hohe Pflichtbewusstsein, die große Gewissenhaftigkeit und die ungeheuere Beliebtheit der Frau hervor, die im Alter von 76 Jahren gestorben ist.

Die Trauerfeier für Ingrid Bruns findet am heutigen Montag um 14 Uhr auf dem Rohrhofer Friedhof statt. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt ihrer Familie. ras/

