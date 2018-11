Innehalten im Advent

Brühl.Durch unterschiedlich gestaltete Gottesdienste, Andachten und Konzerte möchte die evangelische Kirchengemeinde die Möglichkeit bieten, die Advents- und Weihnachtszeit bewusster zu erleben. Eine schöne Einstimmung ist am morgigen Samstag die Adventsmusik der Chöre um 17 Uhr im Gemeindezentrum. Am ersten Advent soll ein neues Lieder- und Psalmbuch für die Gottesdienste eingeführt werden.

Am zweiten Advent, gibt es einen Gottesdienst für Groß und Klein, bei dem die Heiligenhagkinder einen Großteil der Verkündigung übernehmen. Das machen die Konfirmanden dann am dritten Advent, wenn sie die „Eine Welt“ und das Thema „Brot für die Welt“ in den Mittelpunkt stellen.

Ökumenische Andachten

Abgesehen von den Adventssonntagen mit ihren jeweiligen Akzenten, sollen auch ökumenische Adventsandachten in der Kirche gehalten werden. Sie beginnen jeweils mittwochs um 19 Uhr und werden musikalisch besonders umrahmt. In den Andachten sind die Gläubigen auf der Suche nach „Lebenszeichen im Advent“:

Der dritte Advent erhält einen musikalischen Akzent mit „In dulci jubilo – nun singet und seid froh!“ Der Bläserkreis unter Leitung von Heike Wagner und die evangelischen Kirchenchöre Brühl und Ketsch unter der Leitung von Michael Leideritz laden um 17 Uhr zum Konzert in die katholische Schutzengelkirche ein. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.11.2018