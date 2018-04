Innenhof erblüht in vielen bunten Farben

Anzeige

Brühl.Seit einigen Tagen lockt sie wieder – die Frühlingssonne. Alle Menschen wollen dann hinaus, die frische, sonnige Luft spüren, dem Vogelgezwitscher lauschen und das Erwachen der Natur miterleben. Das ist in der Pro-Seniore-Residenz nicht anders als andernorts in der Hufeisengemeinde. Und die Senioren warten nicht nur darauf, dass sich Blüten zeigen, sie legen selbst Hand an, damit der Alltag in ihrem Haus bunt erblühen kann. Beim inzwischen elften Blumen- und Pflanzfest brachten sie mit großem Engagement den Frühling auf die Anlage.

Mit vereinten Kräften von Angehörigen, Mitarbeitern und Bewohnern wurde der Innenhof der Residenz mit blühenden Blumen und Büschen frühlingshaft gestaltet. Zu diesem Anlass wurde auch das Hochbeet neu bepflanzt, das es ermöglicht, ohne Bücken an Blumen und Kräuter heranzukommen.

Mit der musikalischen Begleitung des Drehorgelspielers Rudi Hoffmann konnten alle Teilnehmer am Abend ihr gemeinsames Werk bestaunen und sich über den Einzug der Blüten freuen. zg/ras