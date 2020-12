Insel des Anglersees wird zum Heim für Gänse

Brühl.Bei den Ausflügen in die Natur kann man zurzeit viele nachdrückliche Impressionen sammeln. Marie-Therese Payer machte bei ihrer Wanderung am Anglersee in Rohrhof eine tolle Beobachtung von Nilgänsen. Eigentlich sind diese Gänse aus dem nördlichen Afrika inzwischen in unseren Breiten zu Zugvögeln geworden, die in unserer Region auf ihrem Wanderweg nur eine kurze Rast einlegen. Doch die Tiere werden zunehmend heimisch – und in der spätherbstlichen Kurpfalz fühlen sie sich offensichtlich besonders wohl. Die Nilgans wird zwar in der Europäischen Union als eingebürgert angesehen, damit aber nicht als europäische Art gewertet – sie bleibt also nach wie vor Exotin. / ras

