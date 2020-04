Intensivere Verzahnung mit Vereinen

Brühl.„Menschen und deren Leben kennenlernen“ und „der Blick in andere Kulturen“ oder „spannende, ganz liebe Freundschaften, die entstanden“ sind Aussagen in Zusammenhang mit fünf Jahren „Asyl in Brühl“, der Flüchtlingshilfe vor Ort.

Aber auch die Tatsache, welche Hürden man nehmen musste, die unzähligen Male des Vorsprechens bei Behörden, „im Dickicht der Ämter“, wie es Theo Stadtmüller im Gespräch nennt, oder die zeitintensiven Bemühungen werden angesprochen. Den Aufbau einer Betreuungsstruktur, die möglichst alle Lebenslagen abbildet, mündet in der Tatsache: „Wir haben alle ganz viel gelernt bei der Begleitung vor allem über unmögliche Richtlinien und mehr“, so Stadtmüller. Barbara Stadtmüller fügt an: „Und das viele Papier, die unzähligen Bögen Anträge, die ausgefüllt werden mussten.“ Kaum zu meistern – für die neu Angekommenen sowieso nicht, die der Sprache nicht mächtig und in einem Land voller fremder Sitten und Vorschriften sind.

Auch hier habe es unterschiedlich intensive Motivation der Einzelnen zur aktiven Mitarbeit bei der eigenen Integration gegeben. Alles hat zwei Seiten was man ehrenamtlich tut auch – so ist das auch mit der Betreuung von Geflüchteten, die seit fünf Jahren in die Hufeisengemeinde kommen. Barbara und Theo Stadtmüller gehören nach wie vor zum Kreis der Aktiven und Organisatoren, beide freuen sich sehr über das intensive Engagement von Marsha Figueroa, der Integrationsmanagerin der Gemeinde und der Integrationsbeauftragten Marion Thüning: „Das hilft und entlastet sehr.“

Figueroa legt ihren Fokus für 2020, immer im Rahmen dessen, was angesichts der aktuellen Corona-Krise und in naher Zukunft machbar ist, auf die Beziehungsarbeit mit Betrieben und Vereinen, damit dort eine intensivere Verzahnung erfolgt. Workshops sowie Fortbildungen soll es geben. „Das Asylcafé ist eingestellt“, das sei einerseits schade, andererseits ein Zeichen, dass die Asylbewerber im Alltag angekommen seien. Es gab immer weniger Zuspruch zum regelmäßigen Treffen, deshalb setze man aus. Die Fahrradwerkstatt von Klaus Triebskorn existiere noch, sei gut frequentiert. Lebensnahe Hilfen, Strukturgebendes wie auch die Hausaufgabenhilfe für die Kinder gehören zu dem, was geht.

Schrebergarten bewirtschaften

Der Alltag zeige sich auch darin, dass erste Lohnsteuerjahresausgleichsanträge zu stellen sind – eine neue, ach so normale, Herausforderung an die Helfer, erzählen Stadtmüllers lachend. Ein tolles Projekt ist zudem der Schrebergarten, der gemeinsam bewirtschaftet wird, wo sich Nachbarschaftskontakte ergeben. „Grüße über den Gartenzaun“, sagt Marsha Figueroa und schmunzelt. Das ist gelebte Integration, ein Zusammenwachsen zur Bereicherung aller Beteiligten. Beim Blick zurück auf die Anfänge der Betreuung erinnern sich Stadtmüllers an ganz viele, die helfen wollten, aus beiden Kirchengemeinden; etliche, die es dann auch in der Realität anpackten. Die vielen Treffen im Asylcafé, vom Verständigen mit „Händen und Füßen“, den bewegenden individuellen Fluchtgeschichten sprechen alle mit Enthusiasmus und Erschütterung, wenn die Erlebnisse der mittlerweile gut integrierten Brühler Neubürger wieder präsent werden. Sie bleiben bewusst.

Das Brühler Konzept, die neuen Mitbürger nicht abgekapselt irgendwo am Ortsrand unterzubringen, sondern 126 der 142 derzeitigen Asylanten in gemeindeeigenen Wohnungen untergebracht zu haben, loben alle drei. Bei 16 Personen hat sich sogar auf dem freien Wohnungsmarkt eine Bleibe gefunden – das sei top. Das Bestreben zu helfen, ist gut gelungen, lautet das Fazit, aber: „Es gibt die Geflüchteten, die den Bezug zu uns Deutschen brauchen, die Sozialkontakte – erst dann ist man doch richtig integriert, wenn es Freunde gibt“, das stehe fest und müsse über die Handvoll Aktiven hinausreichen, die ja schon Freunde seien. Besonders die Erwachsenen hätten da weniger Bezug, die Kinder sind in Kindergärten und Schule schnell mit anderen unterwegs.

Man wird weiter von „Asyl in Brühl“ hören, wenn auch weniger als in den Anfangsjahren, das versichern die Organisatoren am Ende des Gesprächs, das viel Enthusiasmus und Hoffnung ausströmte.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020