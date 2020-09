Interaktive Ausstellung der künstlerischen „Freischwimmer“

Brühl.Unter dem Titel „Freischwimmer“ laden die Gemeinde und der Kunstförderverein „Friends of Art“ zu einer ungewöhnlichen, interaktiven Ausstellung der Kreativ-Werkstatt am Wochenende, 3. und 4. Oktober, ins Freibad ein. Sie wird an beiden Tagen jeweils von 11 bis 16 Uhr auf den befestigten Flächen des Freibads und unter Zeltdächern stattfinden.

Gezeigt werden die von Meikel Fuchs vom Kunsthaus mit den Kindern gebauten Mal- und Putzroboter, die Gäste auch unter Aufsicht bedienen dürfen. Büchereichef Christian Sauer und Dietmar Köhler bastelten Lesezeichen und malten Flaggen, die ebenfalls zu sehen sind. Der bekannte Vorleser Peter Lemke hatte die Kinder oft zur Auflockerung ins Land der Geschichten entführt und wird das auch an dem Ausstellungs-Wochenende tun.

Glasobjekte und Bilderrahmen

Katja Stade vom Atelier „Durchblick“ bastelte Glasobjekte und Bilderrahmen, die ebenso zu sehen sein werden wie die von Birgid Staub gemeinsam mit den Kindern gestalteten Insektenhotels und bedruckten T-Shirts. Annette Hausmann vom Atelier „Kunterbunt“ kolorierte kleine Tierbilder und Tara Berndt vom Freibad Brühl machte Upcycling, Mode aus Papier und Plastik.

Auch der Sturm, der durch die Gemeinde wütete, hatte sein Gutes, denn so konnten viele abgebrochene Äste eingesammelt und sofort von den Kindern zu fantastischen Figuren umgearbeitet werden.

Auch die Kursleiter haben die Möglichkeit, ihre persönlichen Arbeiten auszustellen. Neben Lehrern der Schillerschule, dem Hortpersonal und Mitarbeitern des Bäderteams waren zahlreiche freiwillige Helfer zur Stelle, um die Kinder bei ihren Workshops anzuleiten und mit ihnen zu arbeiten.

Sie alle sind an dem Wochenende ebenfalls dabei, denn speziell für diese Veranstaltung ist ein Hygienekonzept erarbeitet worden, das es zu beachten gilt: Der Eingang ist „besetzt“ und klar vom Ausgang getrennt. Der Eintritt ist frei. Eine Spendenbox für die im Moment „brotlosen Künstler“ ist aufgestellt. Im Eingangs- und Wartebereich muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Mit den von Kindern gestalteten Symbolen werden die Wege im Freibad ausgeschildert.

Los geht es am 3. Oktober um 11 Uhr, eine Stunde später eröffnet Schirmherr Bürgermeister Dr. Ralf Göck offiziell diese Ausstellung, und die Sängerin Susan Horn wird den Morgen musikalisch gestalten. Um 13 und 15 Uhr gibt es sowohl am Samstag als auch am Sonntag Lesungen mit Peter Lemke. zg

