Interessierte müssen sich in Geduld üben

Brühl.Der Sachgebietsleiter für Kultur und Städtepartnerschaft, Jochen Ungerer, informiert darüber, dass die Veranstaltung des Gesundheitsforums mit dem Thema: „Was Dir Dein Körper sagen will“ am Donnerstag, 23. April, in der Festhalle Brühl aufgrund der Corona-Krise abgesagt wird. Die Organisatoren bedauern auch, dass im laufenden Jahr kein passender Ersatztermin mit dem Referenten Robert Betz gefunden werden konnte.

„Wir sind bemüht, Robert Betz im Jahr 2021 oder 2022 nach Brühl zu holen, um diesen außergewöhnlichen Mann präsentieren zu dürfen“, heißt es in der Pressemittelung weiter. Betz vertritt die These, dass die Gegenwart eine „Hoch-Zeit der Transformation“ sei, wobei die größten Veränderungen „im Inneren“ sehr vieler Menschen stattfänden, „in ihrem Bewusstsein und in ihren feinstofflichen Körpern“.

Zur Stornierung gekaufter Karten, sollen die Stelle telefonisch kontaktiert werden, bei denen sie erworben wurden. Kunden, die ihre Karten an der Rathauspforte erworben haben, werden angeschrieben. Es kann allerdings bei der Abwicklung zu Verzögerungen kommen. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 31.03.2020