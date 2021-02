Internet als Brückenschlag zu den treuen Mitgliedern

Brühl.„Es ist erwiesen, dass Menschen die sich einem oder unterschiedlichen Hobbys widmen, in der Regel ausgeglichener und glücklicher ihr tägliches Leben meistern“, betont der Vorsitzende der Chorgemeinschaft, Gerd Scherer. Aktivitäten die man „aus Spaß an der Freude“, besonders in einem Gesangverein, unternehme, seien ein wunderbares Mittel zum Stressabbau. „Die gemeinsamen Chorproben lassen neue

...