Interpretation schlicht ergreifend

Anzeige

Brühl.Vom ersten Ton an untergraben sie von vornherein jede Art von Sentimentalität, lassen die Vielschichtigkeit ihrer Instrumente im Raum der evangelischen Kirche erklingen: die vier Musiker der Gruppe „Exprompt“ aus Karelien.

Was sie am Samstagabend an Interpretationsqualität boten, war schlicht ergreifend. Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch hat in ihrer Begrüßung nicht zu viel versprochen, als sie den Konzertbesuchern ein schönes, äußerst stimmungsvolles Konzert zusicherte, gestaltet von einer Band, die schon in Brühl war und mit den wunderbaren Klangfarben ihrer Instrumente einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Auch diesmal erfreute sich das Publikum, das leider nicht so zahlreich war, an der beeindruckenden Ur-Musikalität, die dieses Ensemble, bestehend aus Olga Kleshchenko (Domra), Alexey Kleshchenko (Balalaika), Nikolai Istomin (Bajan) und Ewgenij Tarasenko (Kontrabass-Balalaika) – allesamt Absolventen des Petrosawodsker Konservatoriums – ausstrahlte. Die vier Musiker kamen sehr gut ohne billige Effekthascherei, ohne Technik und ohne Noten aus und waren trotzdem so gut aufeinander eingespielt, dass man den Wechselstrom der Inspiration zwischen ihnen zu spüren meinte.