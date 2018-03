Anzeige

Brühl.Ein Mensch mit offenem Herzen, eine streitbare Kommunalpolitikerin, die auch andere Meinungen zu respektieren verstand, eine Realschullehrerin aus Leidenschaft – all das war Irene Dewitz (Bild: Rösch). Wie gestern bestätigt wurde, ist sie Mitte der Woche nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 86 Jahren gestorben.

Bekannt wurde Irene Dewitz als Lokalpolitikerin der SPD – der Partei gehörte sie fast 45 Jahre an. Sie wurde als erste SPD-Gemeinderätin 1975 auf Anhieb gewählt – über 4000 Kreuzchen vereinte sie damals hinter ihrem Namen. Sechs Mal wurde sie im Amt bestätigt – 1999 mit der höchsten Stimmenzahl aller Kandidaten überhaupt. Bis 2004 gehörte Dewitz dem Gemeinderat an, war in fast allen Ausschüssen und Kommissionen und Verbandsversammlungen tätig. Nach dem Tod von Willi Rösch 1987 wurde Dewitz zur zweiten Bürgermeister-Stellvertreterin gewählt und übte das Amt bis 1999 aus. Zehn Jahre lang war sie zudem Kreisrätin, zuletzt fünf Jahre SPD-Fraktionsvorsitzende.

Sozialer Bereich im Zentrum

Sie hat im Gemeinderat die berufstätigen Frauen vertreten. Besondere Steckenpferde von Dewitz waren der Wochenmarkt, die Versorgung mit Betreuungsplätzen in Kindergärten und Schulen, ihr intensives Wirken für die Kultur und deutsch-französische Partnerschaft sowie der soziale Bereich im Allgemeinen. Sie war Mitglied in mehreren Vereinen.