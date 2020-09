Ist Corona nur schlecht?

Ich könnte meinen Lieblingshut darauf verwetten, dass Corona zum Wort des Jahres 2020 gekürt wird. Dabei kann ich es eigentlich nicht mehr hören und mag es nicht mehr schreiben, weil es mit so viel Problemen, Krankheit und Tod besetzt ist. Dabei steht Corona nicht nur für das Virus – in einem alten Asterix-Band ist Coronavirus sogar ganz witzig der Name eines Legionärs.

Schauen wir doch mal, ob es nicht auch positiv besetzte Corona-Begriffe gibt, immerhin leiten sie sich vom goldglänzenden Begriff für Krone ab, denn in der Antike hieß so der Siegeskranz. Jede Wette: Heute würde das gute Stück keiner mehr tragen wollen.

Am bekanntesten ist sicherlich die Sonnenkorona – wenn man so will: die Atmosphäre der Sonne. Nur wenn während einer totalen Finsternis der Mond die Sonnenscheibe komplett abdeckt, ist die Korona mit bloßem Auge zu sehen. Damit sieht man sie schon häufiger ohne Hilfsmittel als das Virus, dessen Existenz von manchem Kritiker ja bezweifelt wird, weil man es nicht sieht . . . warum bin ich schon wieder beim Virus?

Nächste Corona, bitte. Corona ist auch der Name einer Heiligen des zweiten Jahrhunderts. Sie ist Patronin des Geldes, der Schatzgräber und der Fleischer. Naja, das sollte die in Verruf geratene Fleischerindustrie vielleicht auch noch einmal überdenken. Corona soll übrigens nicht durch einen Virus den Tod gefunden haben, sondern hingerichtet worden sein. Auch nicht gerade schön. Ich geb’s auf: Corona ist kaum positiv besetzt. Selbst als Zigarettenmarke oder Biersorte wird oft vor gesundheitlichen Folgen gewarnt.

