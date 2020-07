Ist die Fähre eine schwimmende Landesstraße?

Brühl.Einen Schuss vor den Bug erhielt die Kollerfähre vor knapp einem Jahr. Damals forderte das Rechnungsamt des Landes die grün-schwarze Regierung rigoros auf, den unwirtschaftlichen Betrieb der Kollerfähre einzustellen. Die Folge waren hitzige Diskussionen und Proteste. Bereits im November teilte die Ministerin für Finanzen Edith Sitzmann dann mit, dass im Doppelhaushalt Mittel für den Weiterbetrieb der Kollerfähre bis Ende 2021 eingestellt worden seien. So wurde ein wenig der zeitliche Druck aus der Diskussion genommen. Doch wie ist der aktuelle Stand? Da wird vor allem drüber diskutiert, ob die Fähre Teil der Landesstraße ist oder nicht.

Warum ist es wichtig, ob die Fähre Bestandteil der Landesstraße 630 ist?

Derzeit sind verschiedene Juristen uneins, ob die Fähre – vergleichbar einer Brücke – ein den Rhein überquerendes Stück Landesstraße ist oder nicht. Sollte das der Fall sein, wäre für die „schwimmende Straße“ eindeutig das Land zuständig. Funktionsfähige Brücken, so heißt es seitens des Regierungspräsidiums, seien wie die Straßen entscheidend für ein leistungsfähiges und sicheres Straßennetz. Damit müsste das Land den Betrieb der Kollerfähre garantieren. Doch das sieht das baden-württembergische Verkehrsministerium in einer juristischen Einschätzung die straßenrechtlichen Einstufung ganz anders. Auch der Rechnungshof des Landes sieht es nicht als Landesaufgabe an, „saisonal an fünf Tagen in der Woche eine Ausflugsfähre zu betreiben, die aus Sicht der Prüfer kein Teil der Landesstraße sei“. Wenn jedoch eine Landespflicht bei der Verbindung zwischen der Kollerinsel und dem rechtsrheinischen Brühl bestehe und dies geändert werden solle, brachte die AfD eine Idee ein: Man müsste einfach die Landesstraße zu einer Kreisstraße abstufen, dann wäre der Rhein-Neckar-Kreis zuständig.

Wie argumentiert der Rhein-Neckar-Kreis bei der verkehrsrechtlichen Einstufung?

Aus dem Landratsamt wird erklärt, die Fähre sei als Bestandteil der L 630 anzusehen und unterliege damit der Straßenbaulast des Landes. Die zuständigen Fachämter der Kreisbehörde haben sich mit der Kollerfähre und ihrer Bedeutung für die Landwirtschaft, den Naturschutz, Hochwasserschutz und Tourismus beschäftigt und „insbesondere die verkehrsrechtliche Bedeutung der Fähre fundamental aufgearbeitet“, unterstreicht Landrat Stefan Dallinger. Demnach sei die Kollerfähre für die verkehrliche Erschließung und Nutzung der Kollerinsel derzeit notwendiger Bestandteil der durchgehend befahrbaren Landesstraße 630, die von Schwetzingen über den Ortskern von Brühl zur Kollerinsel und dort bis zur Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz führt. Sei eine Fähre unter Übernahme der öffentlich-rechtlichen Pflicht zur Unterhaltung und zum Betrieb dem öffentlichen Verkehr gewidmet, „erhalte sie die Eigenschaft eines Wegebestandteils oder eines selbstständigen Wegs“. Der Betrieb der Kollerfähre gehe zudem zurück auf den großherzoglichen Erlass von 1834. Seit Bestehen des Landes Baden-Württemberg wurde der Fährbetrieb ununterbrochen aufrechterhalten. Nach dem bis 1945 geltenden preußischen Wegerecht sei die Fähre damit zur öffentlichen Straße geworden und falle als Bestandteil einer Landesstraße in die Straßenbaulast des Landes, so das Ergebnis dieser Prüfung der Kreisbehörde. Bürgermeister Dr. Ralf Göck gibt zudem zu bedenken, dass die Flächen auf der Kollerinsel dem Land gehören. Für eine gute Erreichbarkeit müsse eine Verbindung aufrechterhalten bleiben. Ein Ende des Betriebs würde zudem die Existenz von zwei Landwirten gefährden, die 70 Hektar Fläche dort bewirtschaften. Auch die SPD im Landtag erachtet es bei einer Verbindung, die Teil des Landesstraßennetzes sei, als weit hergeholt, eine Mitfinanzierung der Region anzusprechen.

Wer nutzt die Kollerfähre denn zurzeit?

Der Brühler SPD-Kommunalpolitiker Pascal Wasow hat im Internet eine Petition für den Erhalt der Fähre gestartet, die schon viele Unterstützer gefunden hat. „Diese Onlinepetition zeigt, dass Menschen aus einem weiten Umfeld – aus dem Landkeis Karlsruhe genauso wie aus der tiefen Pfalz – den Weiterbetrieb der Fähre unterstützen“, sagt Bürgermeister Göck. Rund 60 000 Passagiere pendeln mit ihr über den Rhein. Gleichwohl ist der Betrieb defizitär. Allein zwischen 2013 und 2017 habe die Fähre ein Minus von rund 740 000 Euro verursacht. Das jährliche Minus in der Kasse hat sich aber 2018 auf 120 000 Euro reduziert und ist 2019 weiter auf 62 000 Euro gesunken. Diese Entwicklung geht aus Sicht der Landesregierung einerseits darauf zurück, dass durch die Brückensperrung mehr Passagiere die Kollerfähre genutzt hätten. Zum anderen sind in der vegangenen Fährsaison die Tarife um 30 bis 40 Prozent erhöht worden.

Kann man die Wirtschaftlichkeit noch weiter verbessern?

Das wird seit der Sitzung des Ausschusses für Finanzen in Stuttgart vor einem Jahr geprüft. Die Regierungsfraktionen meinten, die Finanzverwaltung solle nachrechnen, ob sich die Verbindung durch längere Betriebszeiten attraktiver und somit wirtschaftlicher gestalten lasse. Dort ist man aber zu der Erkenntnis gelangt, dass dies vor allem beim Personal zu sprungfixen Kosten und zu einem „finanziellen Fiasko“ führen würde. Bürgermeister Göck sieht das anders und verweist auf die Fähre in Altrip, die jeden Tag komplett ausgebucht sei. Dort würde es – anders als bei der Kollerfähre – keine betriebsfreien Tage geben. Zudem starte der Pendelverkehr bereits am frühen Morgen. „Die Kollerfähre, die erst um 9.30 Uhr an den Start geht, ist für Berufspendler eher uninteressant“, so der Rathauschef. Durch frühere und tägliche Fahrten könne man aber sicher aus dieser Gruppe viele Interessierte finden.

Ist auch eine Privatisierung der Fähre im Gespräch?

Im Finanzausschuss wurde gesagt, es würden sich für den Fährbetrieb private Betreiber finden lassen. Daher scheine den Vertretern der Grünen und der CDU in diesem Gremium sehr wohl eine weitere Möglichkeit darin zu liegen, eine Privatisierung des Fährbetriebs vorzunehmen. Jedoch sei zu bedenken, dass sich die verpachteten landwirtschaftlichen Grundstücke auf der Kollerinsel in Landesbesitz befänden und die wirtschaftliche Nutzung auch eine tragfähige Verbindung benötige, die bei öffentlich-rechtlichem Betrieb besser gesichert sei, so der Ausschuss.

Wann ist mit einer Entscheidung über Einstellung beziehungsweise die Art der Weiterführung des Betriebs zu rechnen?

Das nächste Treffen des Finanzausschusses im Landtag findet im September statt. Ob dann schon Beschlüsse gefällt werden, scheint fraglich. Doch spätestens bis zum Ende des Jahres 2021 muss entschieden sein. Allerdings scheint die Alternative eines Endes der langen Fährtradition eher unwahrscheinlich. Selbst der Rechnungshof hat ein Stück weit zurückgerudert. Dort habe man nichts gegen den Betrieb der Kollerfähre durch die Gemeinde und den Landkreis. Wenn das Land eine Mitfinanzierung aus deren Kassen erreichen würde, wäre dies wirtschaftlich machbar. Bürgermeister Göck sieht darin aber eine Milchmädchenrechnung, denn so oder so zahle der Steuerzahler die Kosten. Und da nicht nur Brühler oder Menschen aus dem Kreis die Kollerfähre nutzen, sei die Kostenübernahme durch das Land gerechter, meint Göck.

Info: Weitere Bilder gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.07.2020