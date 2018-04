„Ja“ erst im zweiten Anlauf

Schon 1963 gab es eine Rutsche (l.) und bis 1986 eine Verbindung zwischen Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken, über die eine Brücke führte (hinten rechts). © Gemeindearchiv

Brühl.Der Gemeinderat erteilte der Planung eine klare Absage. Wozu ein 350 000 Mark teures Freibad bauen, wenn die Kinder schon seit Generationen in der „Schachtel“, einer künstlichen Bucht am Altrhein, das Schwimmen gelernt haben. Und so wurde vor genau 60 Jahren der Wunsch vieler Brühler, eine solche Anlage zu bauen, nicht verwirklicht. Dabei hatte ein junger Architekt geschwärmt, im „ganz neuen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.04.2018