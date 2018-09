Jagd auf aggressive Blutsauger eröffnet

Brühl.Durch die anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen sind Rasenflächen verdorrt und Ernteerträge gering. Den Mücken allerdings macht das nichts viel aus. Für die Eiablage der Plagegeister reicht auch wenig Wasser – da genügen schon die minimalen Niederschläge der vergangenen Tage. Zudem sind Regentonnen und Blumenuntersetzer in der Wohnbebauung sowie Tümpel in den Rheinauen nicht ausgetrocknet. So breitet sich die Asiatische Tigermücke weiter im Oberrheingebiet aus – wenngleich auch nur vereinzelt.

Eigentlich ist sie ein schlechter Flieger, der nur sehr kurze Strecken fliegt und sich daher aktiv nur langsam ausbreitet. Jedoch kann die Art als blinder Passagier per Auto selbst größere Distanzen überwinden. Die Mücken können so vom Mittelmeerraum als „Mitreisende“ mit Fahrzeugen eingeschleppt werden.

Erste Überwinterung festgestellt

In Heidelberg überwintern sogar schon. Die erste größere brütende Population wurde im vor drei Jahren in Wieblingen nachgewiesen. Nach der Blutmahlzeit können die Weibchen Eier ablegen und sich wegen des günstigen Klimas vermehren. Über die Blutsauger ist aber auch bekannt, dass sie vor allem in tropischen und subtropischen Ländern Dengue-, Chikungunya- oder Zika-Viren übertragen können. Die Gefahr einer Übertragung ist in der Rhein-Neckar-Region zwar relativ gering, jedoch wird das Risiko geschmälert, wenn man die Mücke sofort nach Auftreten massiv bekämpfe, erklärt Dr. Norbert Becker von der Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) gegenüber unserer Zeitung.

Es sei wichtig, die bisher erst wenigen Populationen der Insekten zu kennen. Um eine weitere Verbreitung dieser lästigen und aggressiven Art zu verhindern, bittet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises und das Institut für Dipterologie die Bevölkerung um aktive Mithilfe. Derjenige, der eine der auffällig schwarz-weiß-gemusterten Stechmücken entdeckt, sollte sich mit einer der Institutionen in Verbindung setzen, damit die Verbreitung erkannt und effektiv bekämpft werden kann. Erlegte Stechmücken können per Post eingeschickt oder abgegeben werden.

Sterilisation gegen Nachkommen

Aber auch jeder einzelne wird aufgerufen, diesen Plagegeistern, aber auch allen anderen Schnakenarten Einhalt zu gebieten. Eine Maßnahme sei, im Ort ihre Brutmöglichkeiten einzuschränken. Dazu gehöre die Reinigung und Abdeckung von Regentonnen. Auch werden Fallen aufgestellt, heißt es seitens der Kabs.

Zur Ausrottung der Tigermücke setzen die Behörden zudem eine biotechnologische List ein. Dazu werden sterilisierte Männchen in der Region freigelassen. Diese paaren sich dann zwar eifrig mit den Weibchen, doch führt das nicht zu Nachwuchs. Der Kampf gegen die Asiatischen Tigermücken dürfte dennoch eine Daueraufgabe bleiben. „Wenn man alles ins Feld wirft, was wir an Möglichkeiten der Bekämpfung haben, dann haben wir gute Chancen. Aber es bleibt eine Daueraufgabe”, sagt Becker. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.09.2018