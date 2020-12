Jahresrückblick Brühl: Bremse wird unterschiedlich stark getreten

Das vor 120 Jahren gebaute Haus an der Ecke Rohrhofer und Ketscher Straße wird bereits seit einigen Tagen sukzessive abgerissen, weil es baufällig ist. Der dadurch frei werdende Raum könnte eine ganz neue Kreuzungssituation an dieser Stelle bringen, die zu den am stärksten vom Verkehr belasteten Bereich in Brühl gehört.

© strauch