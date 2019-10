Jan Dorotik siegt sehr souverän

Brühl.Zum Abangeln trafen sich elf Aktive des Angelsportvereins Rohrhof, um das letzte Vereinsfischen für diese Saison durchzuführen. Geangelt wurde von 9 bis 12 Uhr an den Brühl-Rohrhofer Buhnen. Petrus hatte ein kleineres Einsehen mit den Anglern, so dass bei trockenem, aber windigen Wetter jeder Teilnehmer seine Fische an die Waage bei der Fischerhütte bringen konnte.

Den ersten Platz belegte Jan Dorotik mit 16 380 Punkten, der Zweitplatzierte folgte erst mit deutlichem Abstand und 8340 Punkten, Jürgen Schmitt holte als Dritter 5120 Punkte. Mannschaftssieger wurden der zweite Vorsitzende Jan Dorotik, Ehrenvorsitzender Adi Nessel und Vorsitzender Andreas Bühler. Der Vereinsmeister wird beim Familienabend bekannt gegeben.

Dank galt Tina Schreiner, die den Anglern eine stärkende Mahlzeit servierte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.10.2019