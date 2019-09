Jede Menge Lob fürs innovative Zukunftsmodell

3. Handball-Liga

Zeit des Improvisierens läuft noch nicht ab

Während die Ersatzspieler der SG Nußloch am vergangenen Sonntag um einen Platz auf der Bank kämpfen mussten, konnten sich die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen breitmachen. So schön der Komfort an der Seitenlinie auf den ...