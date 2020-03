Jeder kann leuchtendes Beispiel sein

Brühl.Den Klimawandel als die vergessene Gefahr zu bezeichnen, würde zu weit führen. Doch derzeit scheint die gesellschaftliche Aufmerksamkeit tatsächlich annähend komplett vom Coronavirus besetzt. Es gibt sogar Stimmen, die diesem Krankheitserreger in Sachen Klimaschutz positive Aspekte abgewinnen. Vom Pkw- über den Flugverkehr bis zum Kreuzfahrttourismus löst das Virus eine enorme Reduktion aus. Doch das, so die einhellige Meinung in der Klimawissenschaft, sei ein flüchtiger und trügerischer Effekt.

Und genau deswegen ist es Bürgermeister Dr. Ralf Göck wichtig, dass sich die Hufeisengemeinde auch an diesem Samstag, 28. März, an der „Earth Hour“ der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) beteiligt. Ab 20.30 Uhr sollen dann für eine Stunde lang die Lichter ausgehen. Ein Zeichen für das Bewusstsein, so Göck, dass das Aufhalten des Klimawandels nach wie vor die zentrale Menschheitsaufgabe sei.

Göck betont, dass es nicht darum gehe, die Risken rund um das Coronavirus zu verharmlosen. Doch bei aller Aktualität, dürften die Risiken des Klimawandels nicht unter den Tisch fallen. Langfristig, so zitiert Göck die einhellige Meinung der Klimaforscher, bedeute ein ungebremster Klimawandel für die Menschheit eine weitaus größere Gefahr. Und weil jeder Einzelne bedroht werde, so könne auch jeder mindestens zur Entschärfung des Klimawandels beitragen. Kohlendioxyd-Emissionen seien auf das engste mit dem Verhalten jedes Einzelnen verknüpft.

Straßenlaternen bleiben an

Die Rechnung sei ganz einfach, je mehr für jeden von allem, desto größer die Emissionen. Umgekehrt heiße das, dass mit weniger auch die Emissionen zurückgehen. Eine Gleichung, die in den Augen des Bürgermeisters auch in Corona-Zeiten, nicht vergessen werden darf.

Anders als im Vorjahr werde die Straßenbeleuchtung diesmal allerdings nicht abgeschaltet. Der Netzbetreiber habe die Gemeindeverwaltung informiert, dass man derzeit alle Konzentration auf die Versorgungssicherheit lege. Eine Priorisierung, die der Bürgermeister klar gutheißt. Nichtsdestotrotz hofft er, dass sich viele Bürger beteiligen und Teil einer weltweiten Bewegung werden.

Die „Earth Hour“ nahm ihren Anfang von 14 Jahren in Sydney. Von dort breitete sich diese symbolische Aktion über die gesamte Welt aus. Mittlerweile wird die Stunde der Erde in über 180 Ländern auf allen Kontinenten begangen. Weltweit löschen mehr als 7000 Städte ihre Lichter und legen vor allem ihre Wahrzeichen in Dunkelheit. Die WWF-„Earth Hour“ findet an diesem Samstag, 28. März, zwischen 20.30 und 21.30 Uhr statt. Für diese eine Stunde bittet der Bürgermeister als Symbol für den Klimaschutz vom Licht über den Fernseher bis zum Laptop möglichst viele elektrische Geräte auszuschalten.

