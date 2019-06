Jetzt die Wünsche für die Sommerwochen anmelden

Brühl.Die Gemeindeverwaltung hat die vielen Angebote des Ferienprogramms (wir berichteten) inzwischen als Programmheft veröffentlicht. Diese Broschüre steht auch im Internet zur Verfügung. Was müssen die Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 16 Jahren jetzt machen, wenn sie bei diesem Angebot teilnehmen möchten?

Die Gemeindeverwaltung rät, das Programmheft und die Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen genau zu lesen. Anschließend sollen die Wünsche in der Reihenfolge, wie sie für die Kinder und Jugendlichen am interessantesten sind, eingetragen werden – also vom wichtigsten zum weniger wichtigen. Insgesamt können so bis zu 30 Termine im Wunschzettel vermerkt werden. „Sofern ihr dies berücksichtigt und so viel wie mögliche Veranstaltungen bucht, habt ihr sehr gute Chancen, einen oder mehrere dieser Plätze zu erhalten“, erklärt das Rathausteam.

Zum Schluss muss der Vordruck noch von den Eltern unterschrieben und umgehend, jedoch bis spätestens Montag, 1. Juli, 12 Uhr, im Rathausbriefkasten eingeworfen beziehungsweise an der Rathauspforte zu den allgemeinen Öffnungszeiten abgegeben werden. Den für die Teilnahme erforderlichen Ferienpass mit den ermittelten Veranstaltungen können die Teilnehmer dann von Freitag bis Dienstag, 5. bis 9. Juli, jeweils zu den üblichen Sprechstunden des Rathauses, an der Pforte dort abholen. Dabei sind eine Grundgebühr von 2 Euro und die Beträge für die Veranstaltungen mit Kostenbeteiligung zu zahlen. ras

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.ferienprogramm.bruehl-baden.de

