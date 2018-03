Jetzt geht es an das große Aufräumen

Anzeige

Brühl.In den meisten Bereichen der Schwetzinger Wiesen ist das Rheinhochwasser zwar inzwischen abgeflossen, doch noch sind nicht alle Wege wieder für die Öffentlichkeit freigegeben worden, wie Bauhofleiter Sascha Mayer auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Der Grund für die Sperrung seien die Instandsetzungsarbeiten auf den Wegen und Pfaden durch die Schwetzinger Wiesen, die von der Überflutung massiv in Mitleidenschaft gezogen worden sind.

„Wir arbeiten die Wegschäden und die umgestürzten Bäume derzeit nach einer Prioritätenliste ab“, erklärt er. In vielen Bereichen müssten Schlaglöcher verfüllt, Wege neu gesplittet und eingeebnet werden, damit gefährliche Stolperfallen verschwinden. Besonders hart habe es den Wanderweg zwischen der Straße zum Rhein an der Rampe bei Rohrhof und dem Backofenwörth Richtung Rheinau getroffen. Dort stehe zwar das Überflutungsbauwerk noch, doch rechts und links habe das Wasser den Weg komplett weggerissen, berichtet Mayer. „Das dauert sicher noch zwei bis drei Wochen, bis wir den Schaden da behoben haben und den Weg wieder freigeben können“, so der Bauhofchef.

Sind die Wege repariert, müssten sie noch von Dreck, Zweigen und Ästen gereinigt werden, bevor sie wieder für Spaziergänger geöffnet werden. „Das geschieht sukzessive, dennoch bitten wir alle, dort vorsichtig zu sein, insbesondere bei Dunkelheit“, sagt Mayer, denn oft würden die Absperrungen einfach von Unbefugten zur Seite geschoben. ras