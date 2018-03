Anzeige

Brühl.Von den drei großen Bildschirmen an den Wandflächen hinter der großzügigen Bedienfläche lächelten die Mitarbeiterinnen der Perkeo-Apotheke. Links und rechts davon drehten sich muntere Bewegungsspiele, ein Glücksrad verhieß Gewinne und im Beratungszimmer ließen sich die Kleinsten nieder, um beim 44. Geburtstag des Unternehmens ihre Wangen mit einer Blüte oder einem feinen Schmetterling schmücken zu lassen.

Ein Samstag, der nicht besser hätte verdeutlichen können, wie sehr diese Apotheke im Kontext mit der Familie und Gesundheit steht: Als Apothekerin Katharina Weidner jetzt zum 44. Geburtstag des Unternehmens einlud, freute sie sich über den großen Zuspruch seitens der Kunden. Gemeinsam mit ihrem Team, das aus Kirsten Fröhlich, Birgit Matori, Larissa Pastler, Tina Bönnighausen, Xenia Posner, Irene Ehmann, Ramona Hörburger, Hanife Bunjadu und Birgit Redzia besteht, wurde gefeiert. Leider konnte Letztere den Erfolg ihrer fleißigen Organisation und Vorbereitung krankheitsbedingt nicht mitverfolgen, doch alle, die an diesem Tag das Sektglas auf die Perkeo-Apotheke erhoben, genossen die Angebote, die den Tag versüßten. Neben leckeren Speisen und guter Beratung gehörte natürlich auch die Präsentation der innovativen Begleiter auf dem Weg in die nächsten 44 Unternehmensjahre mit dazu.

Logistiksystem im Büro

„Die großen Bildschirme“, erläuterte Weidner, „sind ein wichtiges Element davon.“ Hier können künftig Informationen zu Produkten angezeigt werden, die im individuellen Beratungsgespräch Inhalt sind. Die passenden Arzneien besorgt dann nicht mehr die Mitarbeiterin aus dem rückwärtigen Depot. Denn hierfür wurde jetzt eigens ein Logistiksystem in den Büroräumen der Apotheke installiert. Der „K2M“, wie er offiziell genannt wird, ist in der Lage, bis zu 10 000 Packungen Medikamente in ein Lagersystem zu sortieren. „In einem chaotischen System“, erläuterte die Apothekerin – genau wie in der modernen Logistik großer Unternehmen.