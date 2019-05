Job als Richter gibt ihm viele Anregungen

Brühl.„Finale“ ist der Name seines neuen Programms. Nach 35 Jahren auf den Kleinkunstbühnen verabschiedet sich Franz-Josef Feimer. Für seine Premiere in der Villa Meixner will er ein Bild der vergangenen Jahre aufzeigen. Das Piano-Kabarett am Freitag, 17. Mai, ist bereits ausverkauft, aber für die Zusatzveranstaltung am Samstag, 25. Mai, gibt es noch Karten im Vorverkauf. Im Interview verrät er, was

...