Johannespassion und Spatzenmesse

Brühl/Ketsch.„Musik zu Tod und Auferstehung – Kirchenmusik in der Karwoche und an Ostern“, ist der Titel einer Konzertreihe in der katholischen Seelsorgeeinheit. Die Reihe beginnt am Mittwoch, 28. März, um 19.30 Uhr in der Schutzengelkirche mit der Johannespassion von Heinrich Schütz (SWV 481). Dabei werden der Kammerchor „Ars Nova“ und mehrere Solisten unter der Leitung von Jens Hoffmann auftreten. Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 10 Euro, ermäßigt 8.

Nach dem Debüt im Oktober ist das nun das zweite Projekt von „Ars Nova“. Der Kammerchor besteht aus zwölf ambitionierten Chorsängern und arbeitet projektweise auf besondere Konzerte hin. Im Konzert wirkt zudem die Lautistin Suzanne van Os mit, die innerhalb des Werkes Interludien, also Zwischenspiele, darbieten wird. Die Johannespassion steht in der alten Tradition der Passionsvertonungen und wird a cappella aufgeführt.

Der Chor übernimmt innerhalb des Werkes die Funktion, die Reaktionen des Volkes darzustellen und trägt zur Weiterführung der Handlung bei.