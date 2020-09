Junge Politiker ernten viel Lob

Brühl.„Was diese beiden jungen Leute hier für einen Schwung reinbringen, ist großartig“, urteilte Sozialdemokratin Elfriede Lorbeer als letzte Rednerin in einer harmonisch verlaufenen Jahreshauptversammlung der örtlichen Sozialdemokraten. Damit sprach sie scheinbar den übrigen 20 anwesenden Parteimitgliedern aus dem Herzen, was sie zugleich mit dem Schlussapplaus für Vorsitzenden Selcuk Gök und seinen Stellvertreter Pascal Wasow nach rund anderthalbstündigem Gedankenaustausch, an dem sich auch die Mitglieder rege beteiligten, zum Ausdruck brachten.

Zuvor hatte der Vorsitzende Gök auf die Zeit seit seiner Wahl zum Vorsitzenden vor einem Jahr zurückgeblickt und die Aktionen Revue passieren lassen. Insbesondere die Aktion um die Petition „Ja zur Kollerfähre“ sei ein Erfolg gewesen. Aber auch die über 50 im parteieigenen 3-D Drucker hergestellten Mund-Nasen-Schutzmasken, die in Heimen und der Nachbarschaftshilfe verteilt worden waren.

Blütenreiche Idee

Außerdem nannte er in seinem Rechenschaftsbericht die Aktion „Brühl blüht auf“, mit der die SPD die örtlichen Gewerbetreibende unterstützten möchte. Die Aktionen laufen allesamt weiter, seien außerdem von der Bevölkerung in der Gemeinde positiv aufgenommen worden, resümiert Gök.

Ihr erstes Lob ernteten die jungen SPD-Aktiven vom Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Daniel Born: „Das sind echte Sozialdemokraten, sie sehen eine Notlage und helfen ganz konkret, nicht nur mit allgemeinen Forderungen“, meinte er mit Blick auf die Aktionen in Brühl.

„Grenzwertige Zumutung“

Ganz anders hingegen fiel Borns Bilanz der aktuellen Landespolitik aus: „Ein müde wirkender Ministerpräsident der Grünen und seine ebenso amtsmüden grün-schwarzen Minister“. Auch die Winfried Kretschmann herausfordernde Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann kamen in Borns Einschätzung nicht gut weg. „Was diese Frau unseren Kinderbertreuungsangeboten und Schulen bei ihrer schrittweisen Öffnung zugemutet hat, war schon grenzwertig“, zeigte Born viel Verständnis für die Kritik von Eltern und Lehrern.

Ganz anders ihr Vorgänger Andreas Stoch, der derzeitige SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl: Mit seinen Ideen für die gebührenfreie Kita, für ein Konjunkturpaket und für ein gutes Klimaschutzgesetz könne er punkten. Bei den Grünen stellte er „besondere Erfolglosigkeit“ in ihren ureigenen Themen heraus. Nach fünf Jahren sei lediglich ein „schwaches“ Klimaschutzgesetz, wenige Windräder und kein Geothermie-Kraftwerk in der gesamten Region herausgekommen. In Zukunft müsse es darum gehen, ein richtiges Tariftreuegesetz zu machen und den bei schwarz-grün umstrittenen Bildungsurlaub zu sichern, so Born.

Und schließlich dankte er Gemeinderat Pascal Wasow, der als sein Wahlkampfleiter bei den anstehenden Landtagswahlen fungiere. Darüber freute sich dessen Fraktionsvorsitzender Roland Schnepf, aber auch über von der SPD mitgestaltete Projekte in Brühl: Der Sportpark-Süd komme „langsam aber sicher“ voran und auch der städtebauliche Entwurf für den „Wohnpark am Schrankenbuckel“ vom Mai 2019 sei in einem ein Jahr währenden Prozess an einem „runden Tisch“ deutlich verbessert worden und fließe nun in einen Bebauungsplan ein. Mit der Gegenfinanzierung des Sportparks sei auch eine „Herzensangelegenheit für uns Sozialdemokraten“ verbunden worden: der Bau von gemeindeeigenen Sozialwohnungen, die im Sommer auf den Weg gebracht worden seien.

„Weiterhin Partei der Arbeit“

Der Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Bürgermeister Dr. Ralf Göck ging auf die Anträge der Kreis SPD für den Arten- und den Klimaschutz ein und bestätigte den Eindruck Borns: „Auch im Kreis kommen von grüner Seite eher allgemeine Erklärungen wie der Klimanotstand als konkrete, umsetzbare Initiativen.“

Aber auch die Probleme der Krankenhausfinanzierung erläuterte Göck, Aufsichtsrat bei den Kreiskliniken, die klar gegenüber den Unikliniken benachteiligt würden: Eine Megafusion zwischen Mannheimer und Heidelberger Kliniken auf Kosten des Steuerzahlers dürfe es nicht geben.

In der Diskussion wurde klar gemacht, dass die SPD weiter die „Partei der Arbeit“ und der Wertschöpfung sei und viel für die Arbeitnehmer erreicht habe: „Hubertus Heil und Olaf Scholz haben in den vergangenen Monaten bei Rente, Teilzeitarbeit und Kurzarbeitergeld viel für unser Land getan. Es wird wieder einmal deutlich: Dem Land würde mehr SPD gut tun“, fasste Ortsvorsitzender Selcuk Gök abschließend zusammen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.09.2020