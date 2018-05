Anzeige

Schulamtsdirektorin Angelika Treiber gratuliert im Namen des Schulamtes Mannheim. „Sie haben die Vielfalt der Schüler aufgenommen und die Schulgemeinschaft gestärkt“, lobt Treiber die neue Schulleiterin. „Viele Herausforderungen erwarten Sie in den nächsten Jahren. Zur Umwandlung in eine reine Grundschule haben Sie schon viel beigetragen“, macht Bürgermeister Dr. Ralf Göck auf die Veränderungen in der Schule aufmerksam.

Auch die Elternbeiratsvorsitzende Daniela Simon und der Vorsitzende des Fördervereins, Reiner Deschner, gratulieren zur Amtseinführung und freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Kollegium gratuliert mit Lied

Zum Abschluss ergreift Dorothea Schmidt-Schulte das Wort. Gerührt tritt sie ans Mikrofon und bedankt sich „für die netten Worte“. 1985 schloss sie ihr Studium an der PH Heidelberg ab. Mit ihrem Zweitstudium zur Diplompädagogin vollendete sie ihre Studienkarriere. Seit 1997 ist die Mannheimerin an der Schillerschule. Sie widmete sich fortan den älteren Klassen der Werkrealschulen. „Ich habe jahrelang keine Grundschüler mehr unterrichtet. Ich hoffe ich kann das noch“, gibt sie lachend an das Publikum weiter.

Für Schmidt-Schulte war klar, dass sie als Konrektorin in der Schulleitung bleiben wolle, „aber mehr, dass wollte ich nicht“. Mit dem Weggang von Birgit Ric im vergangengen Jahr aber änderte sich ihre Einstellung. Sie bewarb sich auf die vakante Stelle.

„Jeder braucht zur Unterstützung seine Crew und das ist bei mir das Kollegium“, bedankt sich die Schulleiterin bei den Lehrern. Mit dem Lied „Du bist jetzt neue Schulleitung“, auf die Musik von Tim Bendzkos „Nur noch kurz die Welt retten“, drückt das Kollegium seine Glückwünsche aus und erntet tosenden Applaus von den Anwesenden.

