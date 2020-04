Kabarett wird verschoben

Brühl.Zwei Kleinkunstabende im Kulturprogramm sind bis Sonntag, 19. April, von der Gemeindeverwaltung abgesagt worden. Für beide werden Ersatztermine angeboten. Das Ensemble der „Spitzklicker“ unter dem Titel „Kurz vor zwölf – die Uhr geht nach“ wird statt am Donnerstag, 26. März, am Donnerstag, 1. Oktober, in der Festhalle gastieren. Ingo Oschmanns Programm „Schönen Gruß – ich komm zu Fuß“ kann das Publikum statt am Donnerstag, 2. April, am Mittwoch, 4. November, erleben. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Veranstaltungen der Jugendkunstschule in den Osterferien werden ersatzlos gestrichen.

Karten können nur an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen diese erworben wurden. Bei Onlinebuchungen direkt bei Reservix wird der Kaufbetrag automatisch auf das Zahlungsmittel gutgeschrieben. Kunden, die ihre Karte an der Rathauspforte erworben haben, werden von der Gemeindeverwaltung gebeten, eine E-Mail mit Name des Kartenbuchers, Telefonnummer für Rückfragen, Bankinstitut und IBAN an karten@bruehl-baden.de oder einen Brief an die Gemeindeverwaltung zu schicken. „Bitte sehen Sie von Rückgabeversuchen an der Rathauspforte ab“, appelliert die Verwaltung. zg/ras

