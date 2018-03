Anzeige

Brühl.Einen wortreichen und und magischen Abend verspricht der Künstler Ingo Oschmann allen Besuchern, die am Donnerstag 26. April, 20 Uhr, den Weg in die Festhalle finden. „Wunderbar – es ist ja so!“ lautet der Titel seines Programms, das sich zwischen Stand-up-Comedy, Zauberkunst und Improvisation bewegt. Dabei ist diese Liveshow immer wieder völlig anders und so stets einzigartig.

„Alles um uns herum ist unser Leben und darüber darf an diesem Abend nachgedacht und herzlich gelacht werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Gerade über das Internet muss geredet werden, meint Oschmann, der übrigens aus dem ostwestfälischen Bielefeld stammt. „500 Freunde bei Facebook und trotzdem ist Kevin allein zu Haus. Bilder, Musik und Freunde sind plötzlich virtuell und löschbar? Jeder hat zu allem und zu jedem was zu sagen und wenn wir wirklich mal sprachlos sind, dann regelt das eine App für uns“ – so lautet ein Auszug seines Programms.

Ausgefeilte Mischung

Der Comedykünstler wagt dabei den Spagat zwischen Stand-up-Comedy, Improvisation und feiner Zauberei und will sein Publikum mit dieser ausgefeilten Mischung und seiner Leichtigkeit begeistern. Dabei bleibt der Kleinkünstler – er ist nur 1,72 Zentimeter groß – immer über der Gürtellinie.