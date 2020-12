Kabel macht Probleme

Brühl.Zahlreiche Leser aus Rohrhof haben sich bei unserer Zeitung gemeldet, weil sie sauer sind. Seit Anfang der Woche sei rund um die Wiesenstraße über den Anbieter Vodafone weder Internet, noch Festnetztelefonie und Fernsehdienst nutzbar gewesen. Das Unternehmen räumt auf unsere Nachfrage auch die Probleme ein, allerdings hat eine Unternehmenssprecherin die Probleme nur für wenige Stunden ausgemacht.

Vodafone habe demnach am Dienstag, 1. Dezember, von 14.30 bis 17.55 Uhr eine lokale Störung in einem kleinen Teil seines Kabelglasfasernetzes in Rohrhof festgestellt. „Betroffen waren rund 250 Haushalte“, heißt es seitens des Unternehmens.

Die Ursache sei ein Kabelfehler im Erdreich gewesen. „Um den Empfang für die betroffenen Haushalte schnellstmöglich wieder zur Verfügung zu stellen, haben unsere Technikspezialisten bis zur endgültigen Reparatur des defekten Kabelstrangs eine Ersatzschaltung eingerichtet, sodass am Dienstagabend alle Dienste wieder vollständig zur Verfügung standen“, erklärt Vodafon. Die betroffenen Leser bestätigen, dass es seitdem wieder laufe. ras

