Kah: Das Leben lebt vom Aufbruch

An einer beruflichen Schule sowie einer Fachbibliothek in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, an denen Kah, wie sie erklärt, ihre Interessen und Gaben in neuem Kontext entfalten könne, werde die bisherige Pastoralreferentin ab September als hauptberufliche Religionspädagogin arbeiten.

Zur offiziellen Verabschiedung von Judith Kah lädt der Pfarrgemeinderat am morgigen Samstag ein. Im Gottesdienst ab 18 Uhr wird in der Rohrhofer Michaelskirche ihr Wirken gewürdigt. Im Anschluss gegen 19 Uhr wird es einen Umtrunk und einen kleinen Imbiss geben. Dabei gibt es Gelegenheit, Kah persönlich alles Gute zu wünschen.

Am Sonntag um 10 Uhr wird die scheidende Pastoralreferentin im Gottesdienst in der Ketscher Sebastianskirche mit Dank- und Segensworten aus dem Dienst verabschiedet. ras/mf

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.07.2018